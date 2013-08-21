В России могут эвакуировать 600-тысячный город Хабаровск (фото)
11:13, 21 августа 2013Мир
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В Хабаровском крае в связи с наводнением готовят к эвакуации город Хабаровск.
Хабаровск борется со стихией / Фото: amurmedia.ru
Эвакуировать жителей Хабаровска, где живее почти 600 тысяч человек, начнут при условии поднятия воды в реке Амур до отметки 7,8 метра.
В Приамурье продолжаются дожди / Фото: amurmedia.ru
Об этом заявил мэр города Александр Соколов, пишет Радио Свобода.
Вода прибывает по сантиметру в час / Фото: amurmedia.ru
Сейчас уровень воды составляет около 690 сантиметров, но вода продолжает прибывать, в среднем со скоростью один сантиметр в час и, как утверждают метеорологи, поднятие воды будет продолжаться, потому что в Приамурье продолжают идти дожди.
Сложная ситуация и в других регионах России. В Еврейской автономной области затоплены все районы, включая столицу Биробиджан, эвакуировали семь тысяч человек.
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