В России могут эвакуировать 600-тысячный город Хабаровск (фото)

Эвакуировать жителей Хабаровска, где живее почти 600 тысяч человек, начнут при условии поднятия воды в реке Амур до отметки 7,8 метра.

Об этом заявил мэр города Александр Соколов, пишет Радио Свобода.

Сейчас уровень воды составляет около 690 сантиметров, но вода продолжает прибывать, в среднем со скоростью один сантиметр в час и, как утверждают метеорологи, поднятие воды будет продолжаться, потому что в Приамурье продолжают идти дожди.

Сложная ситуация и в других регионах России. В Еврейской автономной области затоплены все районы, включая столицу Биробиджан, эвакуировали семь тысяч человек.