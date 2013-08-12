ДТП во Франции: украинцу назначили психиатрическую экспертизу

Об этом УНИАН сообщила заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Елена Ващенко.

По ее словам, гражданин Украины находится в жандармерии. «Планируется, что сегодня будет проведена психиатрическая экспертиза, по результатам которой будет принято решение относительно дальнейших мероприятий в отношении украинца», - сказала Ващенко.

Она отметила, что это дело находится на контроле Консульства Украины в Марселе и МИД Украины.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на СМИ, гражданин Украины признался, что стал виновником катастрофы автобуса на юге Франции. По его словам, он умышленно дернул руль. Об этом сказал прокурор города Нарбона Давид Шармац.

"Тридцатилетний пассажир сообщил жандармам, которые его допрашивают, что он хотел добиться от водителя, чтобы тот остановил автобус", - сказал прокурор.

Причины поступка украинца на данный момент непонятны. Он задержан французской жандармерией.

Автокатастрофа произошла на юге Франции в районе города Фиту в ночь на 11 августа. При падении автобуса с высокой насыпи погибли два человека. Госпитализировано свыше 30 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 41 пассажир и трое водителей.

В то же время RFI сообщает, что в половине второго ночи 11 августа автобус потерял управление на автостраде A9: машина вылетела за ограждения и упала с высоты 5 метров, сообщил французским СМИ прокурор города Нарбонна Давид Шармац.

Автобус фирмы Eurolines следовал из Марселя в Мурсию, на юге Испании. В автобусе находилось 44 человека – пассажиры и 3 водителя (француз, испанец и украинец), сообщают местные СМИ. Префект департамента Од (Aude), в котором произошло ДТП, Луи Ле Фран сообщил прессе, что среди пассажиров были россияне и украинцы, а также французы и испанцы.

Испанский водитель, находившийся за рулем автобуса в момент ДТП, заявил следователем, что потерял управление по вине пассажира, который требовал совершить остановку и схватился за руль. Показания водителя прокурор Шармац назвал в интервью журналистам «не слишком заслуживающими доверия». Водитель был сперва взят под стражу жандармерией, но затем отпущен на свободу, так находился в состоянии шока и не мог давать показания следователям, сообщает «Франс-пресс».