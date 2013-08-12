Грузовик влетел в толпу демонстрантов в Колумбии, погибли семь человек
Небольшой грузовик врезался в воскресенье в группу демонстрантов в колумбийском департаменте Антиокия, погибли семь человек и еще 10 получили ранения, сообщают латиноамериканские СМИ.
По предварительным данным, демонстрацию протеста организовали шахтеры-кустари, которые уже несколько недель проводят акции протеста.
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Они атаковали автомобиль, водитель которого попытался уехать и нажал на газ. В результате он не справился с управлением и врезался в толпу людей, сообщает РИА Новости.
Водитель задержан. В ходе акции протеста его жизни могла угрожать реальная опасность, так как в демонстрации принимало участие около 200 человек, которые могли устроить над ним самосуд, отмечают СМИ.
В течение последнего месяца в различных районах Антиокии проходят выступления шахтеров, работающих без лицензии. Они требуют отмены распоряжений властей, предписывающих силам правопорядка конфисковывать и уничтожать оборудование нелегальных горняков.