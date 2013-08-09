В Риме саперы проверяют канализационные люки - высока угроза терактов

Правоохранительные органы Италии принимают чрезвычайные меры по обеспечению безопасности в Риме в связи с заявлениями властей США о возросшей террористической угрозе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По указанию квестуры (полицейского управления) Рима, особое внимание уделяется безопасности иностранных дипломатических представительств в Италии, а также ряда других важных объектов, расположенных в итальянской столице, сообщает информагентство Ansa.

Сотрудники правоохранительных органов, в том числе, саперы проводят масштабные проверки в ряде районов Рима, в частности, обследуют канализационные люки. Главное внимание сосредоточено на территории вблизи посольств США, а также Великобритании, Испании и ряда других стран ЕС.

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МИД Италии охарактеризовало террористическую угрозу в мире как реальность, указав при этом, что она прямо не направлена против Италии. "Мы не располагаем какой-то специфической информацией о рисках для Италии", - заявила в четверг заместитель министра иностранных дел Марта Дассу.

Ранее госдепартамент США предупредил сограждан по всему миру об угрозе терактов, которая продлится до конца августа. Из соображений безопасности США закрыли почти 30 посольств и консульств на Ближнем Востоке и в Африке, 19 из которых - до 10 августа.