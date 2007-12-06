Буш призвал Иран очиститься перед мировым сообществом

Президент США Джордж Буш призвал Иран «прояснить» ситуацию о масштабах ядерной программы страны, что стало доказательством продолжения жесткой политики по отношению к Ирану. Как пишет газета The Washington Post, Буш также отметил, что он все еще верит в опасность, исходящую от Ирана. «У иранцев есть возможность сделать стратегический выбор, - отметил американский президент, - Они могут очиститься перед мировым сообществом, раскрыв масштаб своей ядерной программы, и полностью принять» предложение США о переговорах при условии приостановки программы ядерного обогащения урана. В противном случае, по словам Буша, Иран может пойти «по пути изоляции». «Выбор остается за иранским режимом», - добавил президент.

Газета.ру