В Молдове впервые оштрафовали организацию за русский язык

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оказавшуюся в распоряжениии агентства копию протокола, выписанного правоохранительными органами молдавского города Бельцы устроителям акции - Лиге русской молодежи Молдавии, устроившей 17 июля протест против визита в республику президента Румынии Траяна Бэсеску.

В документе говорится, что "организаторами оппозиционной манифестации 17 июля 2013 года были использованы рекламные плакаты в количестве двух штук с текстами информативного характера на русском языке, что является нарушением статьи 368 административного кодекса республики Молдова".

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Согласно данной статье административного кодекса, Виктору Калашникову - руководителю местной ячейки Лиги русской молодежи, которая и организовала митинг, был выписан штраф в размере 400 лей (31 доллар).

Представители правоохранительных органов Бельц заверили, что более подробная информация будет предоставлена в ближайшие дни.

Лидер Лиги русской молодежи Молдавии Игорь Тулянцев заявил, что "подобные действия местных властей продемонстрировали, что в Молдавии пытаются вытеснить русский язык из всех сфер общественно-политической жизни страны".