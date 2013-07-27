В России горит 6 тысяч гектаров тайги

Более чем в три раза выросла в течение сегодняшнего дня площадь пожаров в Красноярском крае России, передает ИТАР-ТАСС.

Если утром там действовали 36 лесных пожаров на общей площади 1 тыс 870 га, то сейчас 40 очагов огня распространились на 5 тыс 998 га.

Огонь бушует на севере и северо-востоке региона: в Эвенкийском, Енисейском, Мотыгинском, Кежемском, Богучанском, Туруханском, Абанском и Тасеевском районах. Однако наиболее сложная обстановка складывается в Северо-Енисейском районе, где пять очагов огня охватили 4 тыс 790 га тайги.

Лесоспасатели пояснили, что в основном огонь полыхает в авиазоне на площади 5 тыс 972 га. Тушение осложнено тем, что людям и средствам пожаротушения по наземным дорогам добраться туда невозможно. Для десантирования спасателей и техники к очагам огня используются 20 воздушных судов. Они перебросили к местам природных возгораний 663 человека и 20 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона в крае возникло 682 возгорания на площади более 31,4 тыс га тайги. В прошлом году к этому дню свыше 2 тыс лесных пожаров уничтожили и повредили почти 240 тыс га лесов и степей.