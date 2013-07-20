Взрыв в аэропорту Пекина устроил инвалид, чтобы привлечь внимание (фото)

17:26, 20 июля 2013
Мир
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Взрыв в зале прибытия терминала Т3 аэропорта Пекина устроил инвалид-колясочник, который хотел привлечь внимание к якобы творимой в отношении него несправедливости.

Мужчина устроил взрыв, чтобы привлечь внимание / Фото: Сіньхуа

По данным центрального ТВ КНР, взрыв в терминале Т3 - самом крупном терминале аэропорта Пекина произошел в 18.25 по местному времени, передает РИА Новости. Место взрыва находилось в 10 м от выхода из зала международных прилетов.

В результате взрыва пострадал только подрывник / Фото: Сіньхуа

Уже установлена личность подрывника - это был житель провинции Шаньдун, 1979 года рождения. Взрывное устройство было изготовлено кустарным способом, на основе пороха.

В результате взрыва никто из посторонних лиц не пострадал, травмирован лишь сам виновник происшествия. Он отправлен в больницу, где врачи пытаются его спасти.

По предварительным данным полиции, подрывник ранее неоднократно направлял петиции в органы власти, пытаясь привлечь внимание к якобы творимой в отношении него несправедливости.

Взрыв не повлиял на прием и отправку авиарейсов.

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