Путин считает, что дружба с Америкой важнее Сноудена

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с бывшим агентом американским спецслужб Эдвардом Сноуденом, заявил, что межгосударственные отношения важнее, чем дрязги спецслужб, а любая деятельность, связанная с нанесением ущерба РФ и США, для Кремля неприемлема, сообщает РИА Новости.

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"Не буду давать подробностей и деталей. Мы предупредили господина Сноудена, что любая его деятельность, связанная с нанесением ущерба российско-американским отношениям, для нас неприемлема", - сказал Путин журналистам в аэропорту Читы перед вылетом в Москву.

"Мы не можем и не будем вести себя как другие страны. У России независимая внешняя политика и мы будем ее осуществлять. Надеюсь, наши партнеры это понимают, и отнесутся к этому спокойно, с пониманием. Межгосударственные отношения, на мой взгляд, гораздо важнее, чем дрязги вокруг деятельности спецслужб", - сказал глава России.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Путин заявил, что экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден фактически заблокирован в российском аэропорту из-за деятельности США, не позволяющей ему куда-либо улететь. Сам Сноуден попросил у РФ временного прибежища, пока он не сможет получить возможность улететь в Латинскую Америку.