Эстонский премьер установил личный рекорд на велопробеге из Таллина в Тарту

Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, известный своей приверженностью спортивному образу жизни установил личный рекорд традиционного велопробега из Таллина в свой родной город Тарту, расстояние до которого составляет 197 километров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ансип доехал до Тарту за 5 часов и 15 минут. Средняя скорость главы правительства составляла 38 километров в час. В прошлом году время, за которое премьер доехал до Тарту, составило 5 часов 28 минут.

Ансип выехал в Тарту прямо от дома Стенбока в центре Таллина, где работает эстонское правительство и сопровождении восьмерых полицейских на велосипедах, отправился в путь. Глава правительства совершает такой велопробег уже в пятый раз.

В апреле 1996 года во время велотренировки Ансипа сбил автомобиль. Три месяца он был прикован к постели, затем некоторое время мог передвигаться только в инвалидном кресле. Лишь через полтора года Ансип смог вернуться к работе.