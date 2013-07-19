В Москве на акции за Навального задержали около 150 человек (видео)

Большинство правонарушителей были отпущены после профилактической беседы в полиции, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Акция в поддержку оппозиционера Навального прошла в четверг вечером возле Госдумы РФ в центре Москвы. По разным оценкам, в мероприятии участвовало от 4 до 6 тыс. человек.

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"Полиция задержала порядка 150 активных участников акции, которые были доставлены в отделы для разбирательства. Большинство из задержанных были отпущены после проведения профилактической беседы", - сказал источник.

Суд в Кирове приговорил оппозиционера, кандидата на пост мэра Москвы Навального к 5 годам заключения в колонии общего режима, он был взят под стражу в зале суда.