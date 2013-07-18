В центре Москвы на акцию в поддержку Навального вышло несколько тысяч человек

В центре Москвы, по данным правоохранительных органов, собрались около 2,5 тыс. сторонников Алексея Навального (по свидетельствам очевидцев и журналистов, их намного больше).

Как передает ИТАР-ТАСС, оппозиционеры пришли в район Манежной площади и выстроились вдоль гостиницы "Москва" и "Националь", а также Госдумы РФ.

Собравшиеся пытались перекрыть Тверскую, Охотный ряд и Моховую улицу. Однако полиция быстро восстановила движение.

При этом сообщается, что полицейские задерживают наиболее активных демонстрантов.

Как сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД, сотрудники полиции "официально предупредили и продолжают предупреждать пришедших на акцию о том, что в случае нарушения общественного порядка они будут задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством".

Сегодняшняя акция не санкционирована властями, отмечает агентство.

На месте проведения акции побывал начальник столичного главка МВД Анатолий Якунин, - сообщает РИА Новости. Он в течение нескольких минут общался с подчиненными, а потом уехал. В пресс-службе московской полиции эту информацию не комментируют.

Как сообщал УНИАН, Ленинский суд Кирова сегодня, 18 июля, приговорил российского оппозиционера Навального к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищениях имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) «Кировлес». Навальный был взят под стражу в зале суда.

Прокуратура обжаловала арест Навального и просит отпустить его под подписку о невыезде.

17 июля Навальный зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы.