В России в борьбе за тендер на ремонт школы погибли два человека

Причиной стрельбы, по данным полиции, оказался коммерческий конфликт двух стройфирм; уже задержаны 20 человек, у них изъято гладкоствольное и травматическое оружие, сообщило краевое ГУМВД РИА Новости.

"Конфликт между представителями фирм начался утром 18 июля. Вечером этого же дня обе стороны встретились для разрешения возникших споров. В ходе выяснения отношений участниками был открыт огонь из гладкоствольного оружия. В результате беспорядочной стрельбы смертельные ранения получили двое мужчин", - передает главк. Один из убитых - глава стройфирмы.

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Конфликтная ситуация возникла между представителями фирм "Новый город"и "Гауди": по предварительной информации, обе организации претендовали на победу в тендере на ремонт школы.

"Все участники конфликта представители различных национальностей и хорошо знакомы между собой. Руководители обеих фирм, мужчины армянской национальности, имеют гражданство России", - говорится в сообщении.

Начато расследование.