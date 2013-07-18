Навальный вошел в мировые тренды Twitter

В Кирове в четверг проходит суд над Алексеем Навальным и Петром Офицеровым, обвиняемых в хищении имущества КОГУП "Кировлес". Суд уже признал их виновными и сейчас зачитывает приговор, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что судья Сергей Блинов, начав оглашение приговора в четверг в Ленинском суде Кирова, сообщил, что считает вину Навального в организации хищения установленной, но, как заявил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев, защита намерена обжаловать такое решение суда.

"Такой вопрос не будет рассматриваться комиссией до вступления приговора суда в законную силу. Насколько я понимаю, приговор еще будет обжалован", - сказал собеседник агентства.

Напомним, по версии следствия, работая советником губернатора Кировской области, в мае-сентябре 2009 года Навальный вступил в сговор с директором "Вятской лесной компании" Петром Офицеровым и гендиректором "Кировлеса" Вячеславом Опалевым и организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса.