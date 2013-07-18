В ЕС хотят создать европрокуратуру для борьбы с бюджетным мошенничеством

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, комиссия одобрила соответствующий проект законодательства.

Предусматривается, что прокуратура ЕС должна быть независимой и демократически подотчетной.

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Как отметили в пресс-службе Еврокомиссии, необходимость создания специального института прокуратуры связана с тем, что на сегодняшний день средний уровень успешных расследований преступлений против средств бюджета ЕС составляет 42,3%.

Кроме того, Комиссия предлагает усилить роль Бюро противодействия мошенничествам.

Новый проект законодательства будет передан на рассмотрение Совету ЕС и Европарламенту.