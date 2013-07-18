В ЕС хотят создать европрокуратуру для борьбы с бюджетным мошенничеством
08:50, 18 июля 2013Мир
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Европейская комиссия предлагает создать прокуратуру ЕС для расследования мошенничеств с бюджетными средствами.
Европейський союз / Фото: novosti-es.ru
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, комиссия одобрила соответствующий проект законодательства.
Предусматривается, что прокуратура ЕС должна быть независимой и демократически подотчетной.
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Как отметили в пресс-службе Еврокомиссии, необходимость создания специального института прокуратуры связана с тем, что на сегодняшний день средний уровень успешных расследований преступлений против средств бюджета ЕС составляет 42,3%.
Кроме того, Комиссия предлагает усилить роль Бюро противодействия мошенничествам.
Новый проект законодательства будет передан на рассмотрение Совету ЕС и Европарламенту.
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