Участники забастовки в Греции планируют заблокировать парламент

Целый вторник в Греции не работал транспорт, банки, больницы и госучреждения. Греков возмутила новая правительственная реформа, предусматривающая дальнейшие сокращения в госсекторе в обмен на получение следующего транша помощи в почти 7 млрд евро, пишет Euronews.

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Как планируется, около 12,5 тысячи работников будут переведены в так называемый "резерв": им будет дано 8 месяцев, за которые они должны найти себе другую работу. По истечении этого срока работников будут увольнять.

До конца года перед угрозой увольнения могут оказаться 25 тысяч человек. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят в среду вечером. Греки собираются блокировать здание парламента.