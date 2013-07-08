СМИ: ЕС дал Греции еще один шанс

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на европейский источник, было принято решение раздробить очередной транш помощи Греции, объем которого изначально оценивался в 8,1 млрд евро, и начать перечислять его поэтапно.

"Принимая во внимание позитивную оценку экспертной миссии "тройки" (кредиторов в составе Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда), министры утвердили выделение Греции очередного пакета помощи (в рамках транша)", - сообщил источник.

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Ранее "тройка" кредиторов дала положительную оценку антикризисным усилиям властей Греции. Об этом говорится в обнародованном сегодня третьем отчете экспертной миссии "тройки" по второй антикризисной программе помощи Греции, запущенной в марте 2012 года.

Несмотря на значительный прогресс, "реализация плана в некоторых областях отстает", говорится в отчете. Греции необходимо продолжить выполнять взятые на себя во время переговоров с "тройкой" обязательства, в частности, в вопросах здравоохранения, трудоустройства и реформирования налогового законодательства.