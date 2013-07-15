ООН: В мире идет информационная война

Такую уверенность высказал сегодня на пресс-конференции в Женеве генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Хамадун Туре. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"К сожалению, в мире идет информационная война. Я бы хотел, чтобы ее не было, но она есть, - сказал глава специализированного учреждения ООН. - Я говорил на прошлой неделе с одним послом, и он мне сказал: "Я не понимаю, почему европейцы так удивлены, мы все это делаем".

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При этом генсек МСЭ не сомневается, что и его электронная почта открыта для спецслужб. "Было бы глупо думать, что моя электронная переписка не отслеживается", - сказал Туре, по мнению которого мир радикально изменился, и с новыми вызовами в интернете страны могут бороться лишь сообща.

"В мире больше нет суперсилы. В киберпространстве все решает человеческий мозг. Одни из самых вредоносных вирусов создавались на ноутбуках стоимостью меньше тысячи долларов", - заметил глава МСЭ.

"Мы должны действовать сообща, это - новый порядок. Это совсем не так, как в случае с ядерным оружием, когда все определяется технологиями, знаниями, инфраструктурой и инвестициями, здесь все по-другому", - подчеркнул Туре.