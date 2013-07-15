Президент Венесуэлы о слежке США: это не роман Оруэлла, это реальность

"Нужно быть осторожными, так как американцы, как сообщил Сноуден, шпионят за мобильными и обычными телефонами, электронной почтой, BlackBerry, Twitter и Facebook, они шпионят за всем миром, господа, за всем миром", - приводят местные СМИ слова Мадуро, сообщает РИА Новости.

По словам президента, к этой ситуации надо подойти более чем серьезно, потому что "речь идет не о романе Джорджа Оруэлла, а о реальности". Одна из наиболее известных цитат из романа-антиутопии Оруэлла "1984" - "Большой брат следит за тобой".

Мадуро отметил, что Соединенные Штаты считают себя мировым правительством. В связи с этим, напомнил он, страны Южноамериканского общего рынка (Меркосур) приняли на недавнем экстренном саммите заявление о недопустимости мирового шпионажа со стороны США и потребовали прекратить подобную практику, являющейся нарушением международных законов.

Детали сбора Соединенными Штатами информации о собственных гражданах и иностранцах раскрыл экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, бежавший из США. С конца июня он находится в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево"и занимается поиском страны, которая предоставит ему убежище. В минувшую пятницу он заявил о желании попросить политическое убежище в России, выполнив все условия, среди которых - не наносить ущерба США.