Второй человек в Сейме Литвы признан виновным в финансовых аферах

Виктор Успаских, как основной организатор махинаций, благодаря которым бюджет Литвы не получил миллионы литов, приговорен к четырем годам заключения, а Вонжутайте - к трюм годам в исправительной колонии. Суд решил не лишать свободы вице-спикера Гапшиса, но он должен возместить государству более 10 тысяч евро убытков.

Дело по организации и использованию этими известными в Литве политиками черной бухгалтерии рассматривалось пять лет. Следователи генеральной прокуратуры Литвы сумели доказать причастность политиков к финансовым аферам и созданию криминальной схемы, которая позволила избежать уплаты налогов.

"У меня есть своя жизнь"

Партнеры Партии труда в парламентской коалиции - социал-демократы - требуют отставки вице-председателя Сейма Гапшиса. Но он заявил, что не считает себя виновным, несмотря на решение суда, поэтому намерен лишь приостановить исполнение обязанностей заместителя спикера.

Сразу после приговора суда господин Успаских выехал в Россию. В Вильнюсском аэропорту он сделал заявление, в котором обвинил следователей в том, что они исказили факты, а суд обвинил в политизации дела. Политик пообещал вернуться в Литву и разобраться с теми, кто был заинтересован в этом деле.

"Вообще суд делает свою работу, а у меня есть своя жизнь", - сказал господин Успаских, комментируя судебный приговор. На вопрос журналистов, на самом ли деле он намерен вернуться в Литву, политик заявил, что не только вернется, но и будет работать, чтобы таким людям, которые ставят подобные вопросы, не было места в Литве.

Коалиция под ударом

Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс, комментируя приговор суда, сказал, что судьба этих трех человек не отразится на состоянии правительственной коалиции. Он заверил журналистов в том, что коалиция, в которую входит и политическая сила Успаских, будет еще более стабильной, а дело не повлияет на политическую ситуацию в Литве и международный имидж страны.

Власти Литвы, которая до конца года председательствует в Европейском Союзе, выполняет все обязанности, стоящие перед ней, в том числе готовится к саммиту Восточного партнерства и еще больше активизирует процесс подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, - заверил премьер Литвы.

Впрочем, большинство политологов и лидеры оппозиции считают, что приговор суда и осуждение известных политиков из числа правительственной коалиции приведет к ее распаду и к кризису доверия к правительству.

ВВС Украины