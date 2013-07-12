Сноуден попросил разрешения свободно передвигаться по России
22:56, 12 июля 2013Мир
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Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден попросил разрешить ему передвигаться по территории России, пока решается вопрос о предоставлении ему политического убежища.
Эдвард Сноуден
"Единственная у меня есть просьба в отношении законного статуса - пока я нахожусь на территории РФ, чтобы я мог как то передвигаться, пока решается вопрос о предоставлении убежища", - сказал Сноуден в пятницу на встрече с правозащитниками, аудиозапись которой оказалась в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что претензий к условиям в аэропорту "Шереметьево" у него нет. "Я видел места и похуже", - сказал Сноуден.
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