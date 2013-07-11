В США саудовской принцессе грозит 12 лет тюрьмы за рабовладение

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Мешаэль Алайбан (Meshael Alayban) была арестована после того, как ее бывшая домработница - гражданка Кении - сообщила в полицию, что Алабайн удерживала ее в своем доме в Калифорнии против воли и заставляла работать. Женщину наняла семья принцессы в Кении в 2012 году. По прибытии в Саудовскую Аравию у нее отобрали паспорт, заставляли работать сверхурочно, платили меньше обещанного и не давали уйти.

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"Это не спор об условиях договора, это удержание человека против его воли", - заявил на слушании в суде прокурор Тони Ракаукас (Tony Rackauckas).

Судья назначил залог в размере 5 миллионов долларов, обязал Алайбан носить датчик GPS для отслеживания перемещений и запретил покидать пределы страны без уведомления.

Сама подозреваемая не присутствовала на слушаниях.