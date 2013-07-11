Акции протеста парализовали движение транспорта в Бразилии

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ, организаторами протестов стали ведущие профсоюзы страны.

Митингующие в одном из крупнейших городов Сан-Паулу блокировали 29 автобусных терминалов, практически парализовав работу общественного транспорта.

К ним присоединились рабочие и грузчики главного порта страны Сантуса. Основные морские ворота Бразилии остаются парализованными со среды, все подъезды к порту блокированы. Портовики выступают против новых правил концессий для частных портов и разрешений на деятельность - для государственных.

Общественный транспорт был также парализован акциями протеста в городах Салвадор, Порту-Алегри, Белу-Оризонти и ряде других, закрыты школы и большая часть магазинов из-за опасений возможных грабежей.

Эти массовые протесты стали первыми после волны общественного возмущения, вызванной в июне повышением цены на проезд в общественном транспорте и непомерными тратами страны на организацию чемпионата мира по футболу на фоне недостаточного финансирования социальных нужд.