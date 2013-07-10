Байден: Ядерная КНДР равно опасна для США и Китая

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Байдена на открытии заседания стратегического и экономического диалога США-КНР в Вашингтоне.

"Программа Северной Кореи по созданию ядерных ракет угрожает безопасности обеих наших стран. Никто из нас, ни один из нас не допустит, чтобы Северная Корея была страной с ядерным оружием... Мы намерены активизировать наше сотрудничество с Китаем, чтобы добиться денуклеаризации Северной Кореи", - сказал Байден.

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КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества.

СБ ООН неоднократно вводил против Пхеньяна санкции в ответ на проведение испытаний.