45 человек пропали без вести после катастрофы в Канаде

По данным агентства, полиция подтвердила, что число погибших - 15 человек. Их опознание пока не проводилось.

По теме: К страшной катастрофе в Канаде привели действия пожарных

Авария с поездом, перевозившим 73 цистерны с нефтью, произошла в городе Ляк-Мегантик в 250 километрах от Монреаля в субботу, сообщает РИА Новости.

На месте аварии вспыхнул сильный пожар, который перекинулся на близлежащие дома и был потушен только в понедельник утром. Около 2 тысяч людей были эвакуированы. Полиция Канады в среду начала уголовное расследование в связи с ЧП.