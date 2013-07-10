45 человек пропали без вести после катастрофы в Канаде
17:31, 10 июля 2013Мир
871 0
Число пропавших без вести в результате аварии поезда в городе Ляк-Мегантик в Канаде составляет 45 человек, сообщает в среду агентство Рейтер.
По данным агентства, полиция подтвердила, что число погибших - 15 человек. Их опознание пока не проводилось.
По теме: К страшной катастрофе в Канаде привели действия пожарных
Авария с поездом, перевозившим 73 цистерны с нефтью, произошла в городе Ляк-Мегантик в 250 километрах от Монреаля в субботу, сообщает РИА Новости.
На месте аварии вспыхнул сильный пожар, который перекинулся на близлежащие дома и был потушен только в понедельник утром. Около 2 тысяч людей были эвакуированы. Полиция Канады в среду начала уголовное расследование в связи с ЧП.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter