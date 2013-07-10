К страшной катастрофе в Канаде привели действия пожарных

Как рассказал Эдвард Буркхардт, незадолго до аварии поезд остановился в Нанте, примерно в 13 километрах от Лак-Мегантик, где и произошло крушение. Остановка была связана с небольшим пожаром в локомотиве поезда. Пожарные, прибывшие к поезду, во время работы отключили электроснабжение первого локомотива.

Это, по слова Буркхардта, и привело к крушению: обесточенные тормоза отключились, и поезд покатился вниз по склону в сторону Лак-Мегантик. К тому времени, как железнодорожники узнали об отключении тормозов, было уже поздно.

Со своей стороны, глава пожарной службы Нанта отверг обвинения Буркхардта, заявив, что пожарные следовали всем необходимым инструкциям.

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Товарный поезд, состоявший из 73 цистерн с сырой нефтью, сошел с рельсов в ночь на 6 июля. В результате загорелись не менее пяти цистерн, и пожар быстро перекинулся на жилые дома. По последним данным, в Лак-Мегантик погибли 15 человек. Около 50 человек остаются пропавшими без вести. Разрушены около 30 зданий, передает Лента.ру.

Ранее сообщалось, что поезд оставался без присмотра потому, что накануне аварии машинист оставил состав в Нанте и отправился спать в гостиницу. Утром его должен был сменить другой машинист.