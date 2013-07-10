В Турции наградили полицейских, отличившихся при разгоне демонстраций

В ходе торжественной церемонии, на которой присутствовал и глава местной полиции, Огюз вручил дипломы и знаки отличия 102 полицейским.

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Губернатор похвалил стражей порядка за работу: «Когда протестующие стали собирать камни и надевать на лица маски, стало ясно, что они готовят провокации. Но полиция проявила выдержку и не поддалась на это». При этом Огюз подчеркнул, что не только полиция, но и он лично сыграл важную роль в том, чтобы «предотвратить беспорядки в Испарте», сообщает Lenta.ru.

Губернатор также отметил, что во время протестов на улицы города выходили не более шести тысяч человек, большинство из которых «были приезжими».

С конца мая по середину июня по всей Турции шли массовые акции протеста, участники которых выступали против премьера-исламиста Реджепа Тайипа Эрдогана, которого они винили в авторитаризме и насаждении своей идеологии.

Эрдоган назвал манифестантов «террористами, мародерами, бездельниками и пьяницами». На разгон демонстраций были брошены полицейский спецназ и жандармерия. Через две недели протесты пошли на убыль, когда власть пошла на ряд уступок. В частности, было отменено решение о ликвидации стамбульского парка Гези, которое послужило поводом для начала протестов.