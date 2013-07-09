Половина россиян знакома с преступными «понятиями» (опрос)

В ходе июньского исследования Левада-центр выяснила, что почти половина жителей России так или иначе знакома с преступными «понятиями».

По теме: Благодаря интернету все меньше россиян слепо верят телевидению (опрос)

Согласно этим данным, 38% респондентов имеют о них общие представления, 5% хорошо знакомы с этим явлением, а 3% стараются придерживаться образа жизни в соответствии с канонами преступного сообщества, сообщает gazeta.ru.

Собственные представления о «ворах в законе» имеют 87% опрошенных. Большинство по-прежнему считает их такими же преступниками, как и всех остальных, либо наиболее опасными представителями криминального мира.

Однако 12% россиян полагают, что «воры в законе» «выполняют важную социальную функцию, оберегая общество от беспредела». Столько же убеждены, что «настоящих воров» уже не осталось.

При этом только 2,5% признались, что имеют личный тюремный опыт. Еще 14% признались, что такие испытания выпадали на долю их близких родственников.