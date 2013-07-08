Благодаря интернету все меньше россиян слепо верят телевидению (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Левада-Центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

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Так, доверие в освещении новостей больше всего упало к телевидению. Сейчас к телевидению испытывают доверие 51% респондентов, при том, что в августе 2009 года ТВ доверяло 79% опрошенных.

Также сократилось доверие к газетам (12% против 16% 2009 году) и радио (12% против 23% в 2009 году). В тоже время выросло доверие Интернет-изданиям (газеты, журналы, информационные порталы) до 14% (в 2009 году этот показатель был 7%) и социальным сетям – до 11% (в 2009 году это показатель был 4%).

Выросло количество россиян, доверяющим друзьям, родным и соседям (16% против 9% в 2009 году). По данным опроса, никому не доверяют 8% опрошенных (в 2009 – 6%). Затруднились с ответом 6% (в 2009 – 3%).

При это большинство опрошенных считают, что основные каналы России («Первый канал», «Россия», НТВ) объективно излагают события в стране и в мире. Так, 12% считают освещение событий на этих каналах «совершенно объективно», 53% - «по большей части объективно».

Не доверяют российским телеканалам более четверти опрошенных. 24% указали «по большей части необъективно», 3% - «совершенно необъективно». Затруднились с ответом 9%.

В тоже время, согласно данным исследования, 88% россиян чаще всего узнают о новостях по телевизору (94% - в 2009 году), от друзей и соседей - 24% (26% - четыре года назад), из Интернета - 21% (9% - в 2009 году), из газет - 20% (37% - в 2009 году), по радио - 16% (41% - в 2009 году). Новости из соцсетей узнают 14% (6% - в 2009 году), из журналов - 4% (8% - в 2009 году).

Опрос проведен 20-24 июня 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.