Боливийцы требуют закрыть посольство США

В акции протеста, проходившей возле дипломатической миссии США в Ла-Пасе, принимали участие активисты профсоюзных движений, которые с плакатами и транспарантами выражали возмущение в связи с вынужденной посадкой самолета президента Боливии в Вене. Организаторы манифестации сообщили, что они намерены обратиться в парламент с просьбой принять соответствующую "норму", которая бы предусматривала "выдворение посольства" США из Боливии.

Демонстранты сожгли национальные флаги Франции, Испании, Португалии и Испании, власти которых на прошлой неделе поставили под угрозу жизнь главы боливийского государства. По их мнению, за всеми этими действиями стоят Соединенные Штаты.

Боливия и другие страны Латинской Америки осудили инцидент, расценив его как попытку покушения на жизнь Моралеса при грубом нарушении международных соглашений.