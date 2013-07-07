Англия депортировала исламиста, которого считали правой рукой бин Ладена

Источники ВВС сообщают, что в Аммане сразу после пятичасового перелета проповедника отправили в специальный суд государственной безопасности, где ему должны были зачитать обвинение.

После этого его отвезут в тюрьму, где он будет ожидать суда.

Британские власти считали проповедника угрозой национальной безопасности и добивались его депортации в течение 10 лет.

Однако Абу Катада (настоящее имя Омар Отман) неоднократно успешно обжаловал в судах решение о своей высылке. Одним из главных его аргументов было то, что показания, использованные против него, могли быть получены в результате пыток.

В результате Великобритания и Иордания подписали соглашение, которое гарантирует, что подобные доказательства использоваться не будут.

На суды, связанные с депортацией исламиста, Великобритания потратила из бюджета 2,5 миллиона долларов.

ВВС Украина