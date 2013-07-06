Сирийская оппозиция избрала нового главу

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Джабра был избран по итогам второго тура голосования. В первом туре оппозиционерам не удалось достичь абсолютного большинства голосов.

По теме: «Друзья Сирии» договорились дать сирийским повстанцам оружие

Председатель Сирийского национального совета, который входит в коалицию, Джабра в апреле стал временным председателем Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил после заявления об отставке ее главы Моаза аль-Хатыба. Аль-Хатыб ушел с поста лидера коалиции, выступив против бездействия международного сообщества для решения сирийской проблемы.

Сирийская оппозиционная коалиция ведет вооруженную борьбу с правительственными войсками президента Башара Асада. Гражданский конфликт в Сирии, в котором, по данным ООН, погибли около 90 тысяч человек, длится уже более двух лет.