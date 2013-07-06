Во Франции задержали экс-министра Московской области с поддельными паспортами
13:42, 06 июля 2013Мир
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Бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов, подозреваемый в мошенничестве с ущербом в 3,5 миллиарда рублей, задержан во Франции с поддельными паспортами.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МВД РФ.
"Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области - министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов задержан во Франции по запросу российских правоохранительных органов. При задержании у него изъято несколько поддельных паспортов", - говорится в сообщении.
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Кузнецов подозревается в совершении преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в результате чего бюджету области причинен ущерб на сумму более 3,5 миллиарда рублей.
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