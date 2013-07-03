В России задержали последнего мэра-оппозиционера

Следователи возбудили уголовное дело против мэра российского города Ярославля Евгения Урлашова и троих его подчиненных за покушение на получение взятки. Градоначальника ночью доставили в отделение полиции, а в его квартире начался обыск.

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Об этом сообщает в среду РИА Новости по информации следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"По данным следствия, мэр города Ярославля и его подчиненные в период с декабря 2012 года по 2 июля 2013 вымогали у директора коммерческого общества взятку в размере 14 миллионов рублей из суммы, перечисленной обществу в счет выполненных работ", - говорится в сообщении.

"Во время обыска изъяты 500 тысяч долларов, принадлежащих мэру. Сразу после задержания градоначальника его дочь попыталась вынести эти деньги ночью из квартиры, однако подъезд был блокирован сотрудниками правоохранительных органов, и она спрятала средства в квартире соседей", - отметил собеседник агентства.

По словам правохранителей, Урлашов и трое его подчиненных требовали у предпринимателя "откат" в 45 миллионов рублей, сообщил представитель пресс-центра МВД России. Между тем ранее называлась цифра в 14 миллионов.

По словам собеседника агентства, схема была следующей. "В апреле прошлого года Урлашов был избран мэром и назначил свое окружение, после чего они стали систематически вымогать денежные средства у предпринимателя, который отвечал за уборку города. Тот выиграл первый конкурс на полгода на сумму 250 миллионов рублей, и ему уже тогда начали намекать на "откат", - рассказал собеседник агентства. По его словам, спустя полгода этот же предприниматель выиграл второй аналогичных конкурс на 503 миллиона рублей, после чего чиновники уже потребовали у него "откат"сразу по двум конкурсам по 6% на общую сумму 45 миллионов рублей.

Урлашов, член гражданского комитета "Гражданской платформы", считается одним из немногих в России оппозиционных представителей исполнительной власти: 1 апреля 2012 года, поддерживаемый группой различных партий, он победил на выборах мэра Ярославля, оставив позади кандидата-единоросса. На сентябрьских выборах в облдуму Урлашов намерен возглавить список "Гражданской платформы".