Египет закрыл границу для большинства жителей сектора Газа

Как передает РИА «Новости», об этом сообщило палестинское МВД.

На фоне внутриполитического кризиса, который вылился в отстранение Мурси от власти, египетские военные наращивают присутствие у рубежей палестинского анклава, где правит исламистское движение ХАМАС, идеологически близкое Мурси.

В сообщении палестинского МВД говорится, что погранпереход "Рафах", который служит единственными воротами во внешний мир для большинства жителей сектора Газа, открыт только для больных и студентов, едущих за рубеж на лечение или учебу, иностранцев и граждан, имеющих визы в другие страны.

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"Непонятно, как долго это продлится, но новые порядки напоминают те, что были при свергнутом предшественнике Мурси Хосни Мубараке", - сказал источник, работающий на КПП.

Одновременно египетские военные, впервые за десятилетия стянувшие к Газе бронетехнику, усилили контроль за приграничной зоной, где пролегают сотни контрабандистских туннелей, используемые для бесконтрольного перемещения людей и всевозможных грузов, включая боевиков и оружие.