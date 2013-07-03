Девять воздушных судов ищут место крушения Ми-8 в Якутии

Вертолет, выполнявший рейс из якутского поселка Депутатский в село Казачье, во вторник совершил жесткую посадку в 45 километрах от аэропорта Депутатского.

На борту находились 28 человек, в том числе 11 детей. Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что 19 из них погибли. МЧС эту информацию не подтвердило.

Как сообщает РИА Новости, для проведения поисково-спасательных работ привлечена группировка сил и средств общей численностью более 380 человек и более 50 единиц техники, в том числе девять воздушных судов

Кроме того, в районе поиска работают пять наземных групп. Поиск осложняется труднодоступной местностью и сложным ландшафтом. В готовности для проведения воздушной разведки в предполагаемой зоне поиска находятся три вертолёта со спасателями и медиками на борту.

Также для проведения воздушной разведки в предполагаемой зоне поиска находятся два вертолёта Ми-8 "Полярных авиалиний" со спасателями и медиками на борту. Из-за ухудшения видимости (туман, осадки, низкая облачность) оба воздушных судна находятся на земле в 94 и 37 километрах от поселка Депутатский и ожидают улучшения метеоусловий.