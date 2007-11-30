Украина хочет возглавить ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК принял участие в 15-м заседании Совета министров ОБСЕ, которое проходит в городе Мадрид (Королевство Испания).

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА, выступая на пленарном заседании, А.ЯЦЕНЮК отметил ключевую роль ОБСЕ в развитии современной архитектуры безопасности в Европе, укреплении демократии и обеспечении прав человека на европейском пространстве.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Украина всячески поддерживает деятельность ОБСЕ, направленную на реализацию проектов в области энергетической безопасности, сбережения окружающей среды, реагирования на современные глобальные вызовы.

Отдельное внимание в своем выступлении А.ЯЦЕНЮК уделил вопросам обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ОБСЕ, в частности, усилиям Украины по урегулированию „замороженных” конфликтов, продолжению процесса имплементации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, стабилизации ситуации в Косово, Приднестровье и Афганистане.

Отмечая важную роль и место ОБСЕ на международной арене, высокий уровень сотрудничества в рамках этой организации, А.ЯЦЕНЮК объявил, что Украина выдвигает свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ в 2013 году.

В рамках участия в 15-м заседании Совета Министров ОБСЕ А.ЯЦЕНЮК также провел встречи с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльманом МАМЕДЬЯРОВЫМ, министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Франко-Вальтером ШТАЙНМАЕРОМ и заместителем помощника Государственного секретаря США Дэвидом КРЕЙМЕРОМ.