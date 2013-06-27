Путин собрался бороться с отмыванием денег

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказа на встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

«После укрепления нормативно-правовой базы, о которой вы тоже сказали, нам нужно будет так же, как это сделано в других странах, во многих странах, во всяком случае, подготовить свой национальный план по борьбе с отмыванием денег, по борьбе с уклонением от уплаты налогов», - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что важным является деофшоризация, чтобы понимать, кто является конечным бенефициаром той или другой компании.

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Президент поручил Росфинмониторингу принять активное участие в разработке плана и обратил внимание на необходимость выстроить работу с Центральным банком с учетом того, что на его основе будет строиться мегарегулятор всех финансовых вопросов в стране.

При этом Путин отметил, что 1 июля Россия будет председательствовать в международной организации FATF, которая занимается борьбой с отмыванием денег, полученных незаконным путём.

В свою очередь, Чиханчин сообщил, что в ходе председательства России в FATF в рамках реализации принятого закона о противодействии финансовым незаконным операциям, необходимо принять еще два указа президента, более 20 постановлений правительства и более 20 внутриведомственных документов. Также он обратил внимание на важность развития финансовых операций в электронном виде, что позволило бы сократить оборот наличной валюты.

«Но здесь нужно учитывать, что и преступный мир не бездействует: он активно использует электронные кошельки, «Яндекс-деньги», и мы должны выработать со всеми министерствами и ведомствами новые меры, новые подходы», - сказал Чиханчин.

Как сообщал УНИАН, по данным исследовательской организации Global Financial Integrity (GFI), с 1994 года (самые ранние доступные данные по России) по 2011 год незаконный отток капитала из России составил как минимум 211,5 млрд долл.