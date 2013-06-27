В центре Алма-Аты загорелся 8-этажный дом, в который врезался бензовоз (видео)
08:42, 27 июня 2013Мир
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Восьмиэтажный жилой дом в центре Алма-Аты загорелся в результате ДТП с бензовозом.
Бензовоз врезался в магазин и загорелся / Фото: zakon.kz
Восьмиэтажный жилой дом в центре Алма-Аты загорелся в результате ДТП с бензовозом в четверг, сообщили РИА Новости очевидцы происшествия.
Бензин из бензовоза вылился на проезжую часть, разлился вдоль автодороги и загорелся. В результате начавшегося пожара взорвался сам бензовоз и несколько припаркованных вдоль улицы автомашин. После этого огонь перекинулся на восьмиэтажный жилой дом.
В настоящее время место происшествия оцеплено, ведется тушение пожара и эвакуация жителей горящего дома.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
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