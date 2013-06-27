В центре Алма-Аты загорелся 8-этажный дом, в который врезался бензовоз (видео)

Восьмиэтажный жилой дом в центре Алма-Аты загорелся в результате ДТП с бензовозом в четверг, сообщили РИА Новости очевидцы происшествия.

Бензин из бензовоза вылился на проезжую часть, разлился вдоль автодороги и загорелся. В результате начавшегося пожара взорвался сам бензовоз и несколько припаркованных вдоль улицы автомашин. После этого огонь перекинулся на восьмиэтажный жилой дом.

В настоящее время место происшествия оцеплено, ведется тушение пожара и эвакуация жителей горящего дома.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.