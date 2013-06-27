Приговор трем активисткам Femen смягчен до условного

Девушки будут освобождены в ближайшее время, передает Франс Пресс со ссылкой на их адвоката.

Три активистки Femen - Полин, Жозефин и Маргарита - были задержаны 29 мая в столице Туниса во время топлесс-пикета у Дворца правосудия. Они проводили в Тунисе акцию в поддержку задержанной ранее другой участницы движения Амины Тайлер.

Две недели назад тунисский суд приговорил активисток к четырем месяцам и одному дню тюремного заключения. Они были признаны виновными в посягательстве на общественную мораль и непристойном поведении.

Активистки зародившегося в Украине движения Femen проводят топлесс-акции не только у себя на родине, но и по всему миру, замечает РИА Новости. В 2012 году движение было зарегистрировано во Франции. Его филиалы появились и в Германии.