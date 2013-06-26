В Украину прибудет принц Кентсткий

С 30 июня по 10 июля в Украине в составе делегации Клуба любителей старинной авиации Air Sujadron будет находиться член британской королевской семьи принц Майкл Кентский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Планом мероприятий по реализации военно-исторического проекта “Клуб любителей старинной авиации Air Sujadron”, утвержденным соответствующим распоряжением Кабинета министров, предусматривается прилет в Украину 29 старинных самолетов, пилотируемых их владельцами - членами клуба.

Кроме того, планируется, что в ходе визита принц выступит с лекцией перед студентами Национального авиационного университета.

Также предусматриваются встречи принца с руководством Министерства обороны, Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Военно-морских сил ВСУ.

Кроме того, планируется посещение государственной компании “Антонов”, Государственного музея авиации, а также проведение демонстрационных полетов.

Предусматривается, что самолеты клуба несколькими группами пересекут воздушную границу Украины 30 июня. Самолеты вылетят с авиабазы в Польше.

На следующий день планируется перелет в Киев.

Во время пребывания в Киеве планируется среди прочего посещение одной из баз Воздушных сил и проведение совместного с самолетами Воздушных сил Украины полета на аэродроме “Жуляны”.

Также предусматривается ряд мероприятий в исторических местах Крыма.