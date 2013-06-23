Эрдоган говорит, что протестующие загнали Турцию в ловушку

В результате прошедших по всей Турции протестов пострадала экономика государства. С такими словами глава турецкого правительства Тайип Эрдоган обратился в субботу к участникам многотысячного митинга в поддержку правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Самсун. Это уже четвертое подобное мероприятие, организованное после разгона парка Гези. Ранее митинги прошли в Анкаре, Стамбуле, Кайсери, сообщает ИТАР-ТАСС.

”Кто выиграл от этих манифестаций? Финансовое лобби. А кто проиграл? Турецкая экономика. Та же самая игра сейчас разыгрывается в Бразилии. Это та же ловушка, расставленная с теми же целями”, - сказал премьер. Под финансовым или ”процентным лобби” Эрдоган имеет в виду в основном крупных биржевых игроков, занимающихся торговлей валютой с учетом разницы в процентной ставке в различных странах. Резкое падение котировок на стамбульской фондовой бирже во время недавних беспорядков правительство связывает именно с действиями ”процентного лобби”.

Относительно действий полиции, которые протестующие считают чрезмерными, глава правительства указал, что ”полиция выполнила свои обязательства”. ”А что ей было делать? Действия полиции могут быть ошибочными и неправильными, МВД по этому поводу ведет работу, но это другая тема. Нам что, управлять государством без полиции?” - спросил Эрдоган.

Действия полиции при подавлении беспорядков вызвали критику в ряде стран, в том числе в Германии. Канцлер Ангела Меркель назвала действия властей несоразмерными и высказала ”определенный скептицизм” относительно перспектив вступления Турции в Евросоюз. В Анкаре эти слова вызвали резкую критику и призывы к Меркель обратить внимание на действия немецкой полиции и не касаться внутритурецких тем. В связи с обострением отношений между двумя странами сегодня в МИД Турции был вызван посол ФРГ Эберхард Поль. Он провел встречу с замминистра Феридуном Синирлиоглу. По ее итогам никакого заявления сделано не было, однако, как отмечают наблюдатели, она было посвящена именно обмену критическими заявлениями между Анкарой и Берлином.