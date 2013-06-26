Обама обнародовал план борьбы с изменением климата
01:52, 26 июня 2013Мир
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Администрация США, в частности, собирается впервые в истории ввести ограничения на выброс углекислого газа для новых и уже работающих электростанций.
Пока не ясно, насколько жесткими будут ограничения, однако план президента уже раскритиковали его оппоненты, опасающиеся, что ограничения станут непосильным бременем для промышленности.
Лидер республиканцев в конгрессе Джон Бейнер назвал план Обамы "вовсе безумным".
Выступая в университете Джорджтауна, Б.Обама отметил, что изменение климата предсталяют реальную угрозу и, в свою очередь, осудил тех, кто в этом сомневается: "У нас нет времени для переговоров с теми, кто считает, что Земля плоская", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.
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