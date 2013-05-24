Иванишвили говорит, что если появятся вопросы, то допросят и Саакашвили

Об этом заявил сегодня премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили по завершении встречи с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, сообщает Грузия Онлайн.

По его словам, уже больше года ведется следствие в отношении президента Германии и он даже ушел в отставку.

"Так что, вопрос о том, может ли быть допрошен президент, не должно появляться. Конечно же, должен быть допрошен и президент, если имеются вопросы и подозрения. Это нормальный процесс. Будет хорошо, если историю с президентом Германии выдвинете на первый план и покажете общественности, как живет Европа. Президент не Бог и не рабовладелец. Он президент демократической страны (так называется наша страна) и так же отвечает перед законом, как и любой другой гражданин. Соответственно, если у прокуратуры появятся вопросы и такие подозрения уже есть, если его премьер-министр был арестован, существует большая вероятность, что вопросы будут заданы и Саакашвили, и это нормально", - заявил Иванишвили и добавил, что Европа это воспримет нормально.

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Премьер также прокомментировал заявление президента о том, что задержанием экс-премьера Мерабишвили новая власть проводит судебный процесс над новейшей историей.

"Если он считает, что новейшая история это период его деятельности, это нормально, так как кто нарушил закон, должен быть судим", - заметил Иванишвили.

Как сообщал УНИАН, 21 мая были задержаны экс-премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили и экс-министр здравоохранения Зураб Чиаберашвили.

Прокуратура выявила два эпизода, по которым задержан Мерабишвили. Первый - по делу о программе "Учет соискателей работы" и второй - по злоупотреблению служебными полномочиями. Следствие в отношении Мерабишвили ведется по статьям 164-1 (подкуп избирателей), часть 3 статьи 182 (растрата или присвоение средств с использованием служебного положения, повлекшая серьезный ущерб) и 332 статья (злоупотребление служебными полномочиями) УК Грузии.

22 мая, верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле заявили, что будут внимательно следить за процессом в отношении бывших премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили и министра здравоохранения Зураба Чиаберашвили.

Президент Грузии Михаил Саакашвили резко раскритиковал во вторник арест генерального секретаря его партии «Единое национальное движение», бывшего премьер-министра Ивана (Вано) Мерабишвили и предостерег, что из-за этого страну может ожидать международная изоляция.