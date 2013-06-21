Министр финансов США изменил подпись после насмешек (фото)

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The New York Times.

Джек Лью был назначен на пост министра финансов США в феврале 2013 года. Вскоре после этого в поле зрения СМИ попала его подпись, которая выглядела как соединенные в цепь несколько овалов. После этого подпись неоднократно обсуждалась в сатирических телепрограммах.

Новая подпись Лью опубликована на сайте министерства финансов США, она будет размещена на американских купюрах нового тиража.

Подпись Лью в том виде, в котором она появится на американских банкнотах, выполнена в более традиционной манере и похожа на написание его имени.

Ожидается, что первыми купюрами с подписью Джека Лью станут пятидолларовые банкноты, которые появятся летом 2013 года.