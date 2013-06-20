Гривня на межбанке падает

В четверг, 20 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились - до 8,1585/8,1625 грн/долл., к 12:00 - снова снизилась, до 8,1630/8,1660 грн/долл.

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Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли - до 10,8150/10,8225 грн/евро, к 12:00 - снова выросли, до 10,7910/10,8010 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли - до 0,2493/0,2495 грн/рубль, к 12:00 - снова выросли, до 0,2491/0,2493 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 32,7960 (+0,6105).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3259/1,3261, а к 12:00 упали до 1,3222/1,3224.

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1590/8,1610 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,9285/10,9370 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2537/0,2541 грн/рубль.