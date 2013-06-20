Лукашенко рассказал об идеалах, которыми «вдохновлялась русская цивилизация»

Основа белорусской социально-экономической модели – христианские идеалы русской цивилизации. В Беларуси вы не найдете кричащей пропасти между богатыми и бедными, утверждает Президент страны Александр Лукашенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил, выступая в четверг в Минске на XV Всемирном конгрессе русской прессы.

«Мы в Беларуси не смогли и не захотели взять на вооружение рационалистические заповеди индивидуализма, воплощенные в философии свободного рынка, согласно которой выживает сильнейший. Доброта, уважение к человеку, помощь слабому – высшие христианские идеалы, которыми всегда вдохновлялась русская цивилизация. Именно они составляют основу белорусской социально-экономической модели», - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что в свое время в Беларуси отказались от радикальных реформ, потому что они катком прошлись бы по судьбам сотен тысяч людей.

«И принцип солидарности, взаимовыручки, когда все общество не только радуется успехам сильного, но и поддерживает слабого, защищает неимущего, положен нами в основу социальной политики», - отметил Президент Беларуси.

По теме: Лукашенко: Об отсутствии свободы слова в Беларуси говорят лицемерные люди

Лукашенко подчеркнул, что точно также в стране исключительно важен принцип справедливости.

«Мы никогда не выступали за равенство в бедности. Но для нас лишь то богатство оправдано и лишь та собственность свята, которые приобретены честным трудом, личным старанием и талантом, а не слепым стечением обстоятельств или вообще противозаконным жульничеством и разбоем», - сказал Лукашенко.

«В Беларуси вы не найдете кричащей пропасти между богатыми и бедными. Так же, как не найдете собственности, украденной у народа. Мы для себя четко определили - экономическая система, основанная на первородном обмане, не может быть устойчивой. Тот, кто получил богатства, не заработав их, не сумеет по-настоящему ими распорядиться. Лишь та собственность эффективна, которая создана собственным трудом и талантом», - заявил Лукашенко.

Он считает, что в основу белорусской государственности и того, что принято называть белорусской моделью развития, положены особые духовные ценности и культурные достижения, которые дали человечеству русская цивилизация, русский мир.

«Солидарность и справедливость - вот два ключевых слова, которыми можно было бы описать принципы, нами исповедуемые», - подчеркнул Лукашенко.