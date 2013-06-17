В Болгарии продолжаются антиправительственные митинги

Около пяти тысяч человек собрались сегодня в Софии на площади Независимость, протестуя против правительства Болгарии. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Толпа скандирует уже ставшие традиционными лозунги "мафия" и "отставка". Полиция перекрыла для движения автотранспорта все главные улицы в центре города. Ожидается, что протестующие вскоре отправятся к парламенту республики. Как и в предыдущие дни, акция протеста носит мирный характер, ее участники не вступают в конфликт с полицией.

В последние дни в Болгарии проводятся многотысячные антиправительственные митинги в связи с назначением 14 июня главой Государственной службы национальной безопасности (ГСНБ) Деляна Пеевски - депутата от партии Движение за права и свободы, от партии, представляющей турецкое этническое меньшинство. Несмотря на его решение отказаться от данного поста и признания властями своей кадровой ошибки, антиправительственные протесты в крупнейших городах страны продолжаются.

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Президент Болгарии Росен Плевнелиев предложил сегодня представителям парламентских партий обсудить в рамках Консультативного совета по национальной безопасности (КСНБ) план выхода из политического кризиса. Заседание КСНБ назначено на 20 июня. "Моя позиция ясна. Я перестал доверять правительству, однако это не означает, что я не готов работать с ним в рамках конституционных полномочий", - отметил глава государства.