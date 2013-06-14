СМИ: Болгары массово митингуют против олигарха во главе службы нацбезопасности

Демонстранты скандируют "отставка", "мафия", сообщает ИТАР-ТАСС. Как сообщает bgnews.bulgar-rus.ru, их недовольство вызвано тем, что службу национальной безопасности возглавил известный медийный магнат.

Движение автотранспорта на площади Независимости, где находятся Совет министров и администрация президента республики, полностью блокировано. Несмотря на проливной дождь, протестующие не расходятся.

Более 500 человек вышли на улицы второго в стране города по величине - Пловдива. Протестующие организовали митинг-шествие.

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В Варне около 250 человек блокировали улицу, к которой прилегает здание городской администрации.

Депутат Делян Пеевски от Движения за права и свободы, представляющего турецкое этническое меньшинство, выбран парламентом новым председателем ГСНБ. Его кандидатура была предложена премьер-министром республики Пламеном Орешарски.

Президент Росен Плевнелиев в связи с выбором нового главы ГСНБ отменил свое участие в церемонии открытия моста через Дунай в городе Видин и назначил проведение внеочередного заседания КСНБ на 20 июня. "Я созываю заседание Консультативного совета по национальной безопасности, на котором ожидаю, что премьер-министр обоснует свое решение. Мой кредит доверия исчерпан. Не могу согласиться с тем, что руководитель одной из важнейших государственных служб выбирается за 15 минут, без каких-либо дебатов, концепции, обоснований. Это недопустимо", - отметил Р.Плевнелиев.

"Мы обязаны быть открытыми перед болгарским обществом и мотивировать каждое свое действие. Этого сегодня не случилось. Настаиваю, чтобы Народное собрание незамедлительно пересмотрело свое решение", - добавил президент.