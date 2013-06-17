Арестованный экс-премьер министр Грузии объявил голодовку

Как заявил его адвокат Георгий Чивиашвили, голодовка обусловлена двумя причинами, сообщает Грузия-Онлайн.

"Первая причина в том, что Мерабишвили до сих пор безрезультатно требует установить ему телевизор, право на что он имеет по закону, и они обязаны поставить ему телевизор. Вторая причина же в том, что Мерабишвили обратился к администрации тюрьмы с просьбой сделать доверенность на членов его семьи, чтобы они могли иметь право пользоваться декларированными на зарплатной карточке средствами. Ему и на это не дали ответа", - заявил Чивиашвили и добавил, что голодовку Мерабишвили начал с утра.

По теме: Арестованному экс-премьеру Грузии обещают дать и телевизор, и радиоприемник

Как сообщал УНИАН, 21 мая были задержаны экс-премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили и экс-министр здравоохранения Зураб Чиаберашвили.

Прокуратура выявила два эпизода, по которым задержан Мерабишвили. Первый - по делу о программе "Учет соискателей работы" и второй - по злоупотреблению служебными полномочиями. Следствие в отношении Мерабишвили ведется по статьям 164-1 (подкуп избирателей), часть 3 статьи 182 (растрата или присвоение средств с использованием служебного положения, повлекшая серьезный ущерб) и 332 статья (злоупотребление служебными полномочиями) УК Грузии.

22 мая, верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле заявили, что будут внимательно следить за процессом в отношении бывших премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили и министра здравоохранения Зураба Чиаберашвили.

Президент Грузии Михаил Саакашвили резко раскритиковал во вторник арест генерального секретаря его партии «Единое национальное движение», бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили и предостерег, что из-за этого страну может ожидать международная изоляция.