Арестованный экс-премьер министр Грузии объявил голодовку

20:42, 17 июня 2013
Мир
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Арестованный экс-премьер министр Грузии, председатель пропрезедентской партии Единое нацдвижение Вано Мерабишвили начал голодовку.

Мерабишвили просит дать его семье право пользоваться деньгами

Как заявил его адвокат Георгий Чивиашвили, голодовка обусловлена двумя причинами, сообщает Грузия-Онлайн.

"Первая причина в том, что Мерабишвили до сих пор безрезультатно требует установить ему телевизор, право на что он имеет по закону, и они обязаны поставить ему телевизор. Вторая причина же в том, что Мерабишвили обратился к администрации тюрьмы с просьбой сделать доверенность на членов его семьи, чтобы они могли иметь право пользоваться декларированными на зарплатной карточке средствами. Ему и на это не дали ответа", - заявил Чивиашвили и добавил, что голодовку Мерабишвили начал с утра.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая были задержаны экс-премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили и экс-министр здравоохранения Зураб Чиаберашвили. 

Прокуратура выявила два эпизода, по которым задержан Мерабишвили. Первый - по делу о программе "Учет соискателей работы" и второй - по злоупотреблению служебными полномочиями. Следствие в отношении Мерабишвили ведется по статьям 164-1 (подкуп избирателей), часть 3 статьи 182 (растрата или присвоение средств с использованием служебного положения, повлекшая серьезный ущерб) и 332 статья (злоупотребление служебными полномочиями) УК Грузии.

22 мая, верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле заявили, что будут внимательно следить за процессом в отношении бывших премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили и министра здравоохранения Зураба Чиаберашвили.

Президент Грузии Михаил Саакашвили резко раскритиковал во вторник арест генерального секретаря его партии «Единое национальное движение», бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили и предостерег, что из-за этого страну может ожидать международная изоляция.

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